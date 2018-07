اكتشاف أقدم أثر لرغيف خبز يعود إلى أكثر من 14 ألف عام

اكتشف علماء آثار أقدم أثر لرغيف خبز في العالم يعود إلى أكثر من 14 ألف عام، وذلك بموقع أثري، شمال شرقي الأردن.



جاء ذلك وفق نتائج دراسة أجراها باحثون من جامعات كوبنهاغن ولندن وكامبريدج ونشرت في دورية Proceedings of the National Academy of Sciences، الاثنين.



وفحص الباحثون بقايا متفحمة لأطعمة في موقع "الشبيقة" الأثري بشمال شرقي البلاد، وبإجراء تحليل الـ DNA لها تبين أنها بقايا لأرغفة من الخبز المكون من الشعير والشوفان وحبوب أخرى.



ووصفت الدراسة هذه النتيجة بأنها "أقدم دليل على عملية صنع الخبز يتم العثور عليه حتى الآن، إذ يعود تاريخها إلى 14 ألفًا و400 عام مضت".



كما ذكرت أن زراعة الحبوب لم تكن معروفة في تلك الفترة وربما يكون ما تم العثور عليه هو استثناء.



وأوضحت الدراسة أن النتائج التي توصل إليها الباحثون "توفر أدلة تثبت أن إعداد واستهلاك المنتجات الشبيهة بالخبز سبقت ظهور الزراعة بأربعة آلاف عام على الأقل".



وأضافت أن الوجبات المعتمدة على الحبوب مثل الخبز أصبحت أساسية عندما بدأ المزارعون في العصر الحجري الحديث الاعتماد على زراعة أنواع الحبوب من أجل عيشهم.