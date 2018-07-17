بسبب تدني الإيرادات.. سحب الفيلم الأضخم انتاجاً في تاريخ السينما الصينية "ASURA" من دور العرض

أدى تدني الإيرادات وضعف الإقبال الجماهيري على الفيلم الصيني الأضخم إنتاجاً على الإطلاق "ASURA" إلى قيام منتجي الفيلم بسحبه من دور العرض في الصين بعد أسبوع واحد من بداية عرضه.

وبلغت ميزانية الفيلم 112 مليون دولار وهي الأعلى في تاريخ السينما الصينية، إلا أنه لم يحقق سوى 7 مليون دولار إيرادات على مدار الأسبوع الأول؛ مما أدى إلى إصابة منتجي الفيلم بخيبة أمل ودفعهم لاتخاذ قراراً بسحب الفيلم من دور العرض.

وصرح منتجو الفيلم إنهم سيجرون تعديلات على الفيلم تمهيداً لإعادة عرضه العام القادم.

قصة الفيلم مستوحاة من أساطير مرتبطة بالديانة البوذية وتدور أحداثه حول راع شاب يحاول إنقاذ البلاد من خطر وحوش خيالية.

شارك في بطولة الفيلم مجموعة من أشهر الممثلين في الصين وساهم في إنتاجه ثلاثة من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في الصين منها "علي بابا بيكتشرز".