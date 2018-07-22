تركيا تنتج وثائقيًا بعنوان "تمرد الأرمن على الدولة العثمانية.. إرهاب ودعاية"

أعدّت مؤسسة التاريخ التركي فلمًا وثائقيًا قصيرًا من 7 حلقات بـ5 لغات، يتناول "المسألة الأرمنية" والافتراءات الموجهة ضد الدولة العثمانية.

وقالت المؤسسة، في بيان لها اليوم الأحد، إن الفلم الوثائقي يحمل اسم "تمرد الأرمن على الدولة العثمانية.. إرهاب ودعاية".

وأشارت إلى أن الفلم الوثائقي يهدف إلى إطلاع الرأي العام المحلي والأجنبي على الحقائق التاريخية.

وبحسب البيان، فإن الفلم تم إعداده باللغات التركية والإنكليزية والإسبانية والألمانية والفرنسية على شكل 7 حلقات.

وتحمل الحلقة الأولى اسم "1915 إرهاب وتمرد"، والحلقة الثانية "1915 تهجير وتوطين"، والثالثة "شتات ودبلوماسية ودعاية"، والرابعة "أصالا (تنظيم إرهابي): نار ودم".

فيما تحمل الحلقة الخامسة "وثائق مزورة وحقائق"، والسادسة "دبلوماسية بلا تاريخ"، والسابعة "الشرارة الأولى: 1915 مظالم بحق الأهالي المسلمين".

يشار أنه عبر جماعات ضغط بمختلف دول العالم، يطلق الأرمن دعوات إلى "تجريم" تركيا، وتحميلها مسؤولية مزاعم بتعرض أرمن الأناضول لعملية "إبادة وتهجير" على يد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، أو ما يعرف بـ"أحداث عام 1915".

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة الجماعية" على هذه الأحداث، وتصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتشدد أن ما حدث كان "تهجيرا احترازيا" ضمن أراضي الدولة العثمانية؛ بسبب عمالة عصابات أرمنية للجيش الروسي.

ويمكن مشاهدة الفلم الوثائقي القصير من خلال الرابط التالي:

(http://www.ttk.gov.tr/guncel/ermeni-meselesi-hakkinda-yerli-ve-yabanci-kamuoyunu-bilgilendirmek-amaciyla-hazirlanan-belgesel/)