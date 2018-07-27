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الرئيسية
تركيا
تركيا
سياسة
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الجاليات
العالم العربي
العالم
العالم
أوروبا
الأميركتان
افريقيا
آسيا
سياحة
أعمال
أعمال
اقتصاد
طاقة
أموال
أسواق
عقارات
منوعات وثقافة
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بدء ظاهرة "القمر الدموي" في أطول خسوف بالقرن الواحد والعشرين
ديلي صباح
إسطنبول
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بدء ظاهرة "القمر الدموي" في أطول خسوف بالقرن الواحد والعشرين
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