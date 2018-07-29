مسلسل "قيامة أرطغرل" يلهم تركيًا بصناعة منتجات مميزة

يبدع التركي "حياتي أونسال" في فن الحفر على الخشب، الذي يجيده منذ حداثة سنه، وبدأ بصناعة بلطات من الفولاذ محفور عليها العديد من الأشكال المتنوعة.

وقال أونسال (47 عاما)، إن الاهتمام بدأ يتزايد بالمصنوعات اليدوية الخشبية والفولاذية التي يستخدم بها فن الحفر، خاصة مع زيادة شعبية المسلسلات التاريخية.

وأشار أنه خاصة بعد بدء عرض مسلسل "قيامة أرطغرل" بدأ تلقي طلبات لصناعة بلطات فولاذية محفور عليها نقوش مختلفة شبيهة بتلك التي ظهرت في المسلسل.

وأضاف أنه يتلقى الطلبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولديه زبائن من خارج تركيا، من دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا.

ولفت أنه يصنع منتجات أخرى متنوعة، كالمسابح، والخواتم، والعصي الخشبية المزينة وغيرها.

وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل" في القرن الثالث عشر الميلادي، ويعرض سيرة حياة البطل أرطغرل بن كوندوز ألب، قائد قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين، ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م / 726هـ ـ 1326م).

وقال منتج المسلسل، محمد بوزداغ، إن المسلسل يحظى بمتابعة مليار ونصف مليار متابع في 65 بلدًا حول العالم.



