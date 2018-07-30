العثور على فراشة نادرة بزي "عسكري" في موغلا التركية

شوهدت في بلدة "غوارجنلك" في ولاية "موغلا" جنوب غربي تركيا فراشة من فصيلة "دافنيس نيري" عليها نقوش تشبه نقوش الملابس العسكرية المموهة.

هذه الفراشة التي تنتشر في الشريط الساحلي لمنطقتي البحر المتوسط وبحر إيجه، تتميز بحجمها الكبير وألوانها الزاهية وسرعتها برفرفة الأجنحة.

وتتغذى الفراشة النادرة والقادرة على الطيران خلال ساعات الليل فقط، على الأوراق الكبيرة للأشجار وكرمة الزينة والدفلة والخضروات.

وتمتزج في هذا النوع من الفراشات ذات المظهر اللافت، ألوان الأحمر والبني والوردي والأصفر.

وبعد العثور عليها في فندق ببلدة "غوارجنلك" في وضع منهك، جرى تسليم الفراشة إلى السلطات المعنية بحماية الطبيعة والحدائق الوطنية.

وقال مسؤولون إنه سيتم تسجيل الفراشة وإطلاقها إلى الطبيعية مجددًا بعد وضعها في جو مناسب لها.

وأشار مسؤول حماية الطبيعية والحدائق الوطنية في المنطقة، أوغورجان أوزتوقات، للأناضول، إن هذه الفراشة نادرة وتعرف علميًا باسم "دافنيس نيري".

وأوضح أوزتوقات أن الفراشة شوهدت 12 مرة فقط ما بين عامي 2008 و2017 في "جزر هاواي" الأمريكية.

وبحسب أوزتوقات، فقد الفراشة شوهدت أيضًا في ولايتي "وان" و"أنطاليا" عامي 2017 و2018.