حملة لتغيير شكل حدود ولاية باتمان التركية لتصبح على شكل شعار "الرجل الوطواط"

أطلق مجموعة من النشطاء الأتراك بولاية باتمان جنوب شرقي تركيا حملة على إحدى المنصات العالمية لجمع التوقيعات، من أجل جمع توقيعات لإعادة رسم الحدود الإدارية للولاية لتصبح على شكل الشعار الخاص بالرجل الوطواط "باتمان" وذلك نظراً للتشابه بين اسم الشخصية و اسم الولاية.

وعقب ساعات قليلة من إطلاق الحملة وصل عدد التوقيعات أكثر من 8 آلاف، ولا يزال العدد في ازدياد.

وقال أحد ساكني الولاية وهو من ضمن المشاركين في الحملة إن تغيير شكل حدود الولاية لتصبح بنفس شكل الشعار الخاص بباتمان سيساهم في التعريف بالولاية في كل أنحاء العالم مما سيساهم في زيادة عدد السياح الأجانب القادمين إليها.

جدير بالذكر أنه تم اختيار مطار ولاية باتمان العام الماضي في مسابقة المطار "الأكثر كوميدية" التي نظمها موقع "سكاي سكانر"؛ نظراً لاسم المطار "مطار باتمان" الذي يتشابه مع اسم شخصية الرجل الوطواط.