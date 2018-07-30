خرائط "غوغل" ترصد جسما غريبا قبالة سواحل اليونان

رصدت خرائط عملاق محركات البحث "غوغل" جسما غريبا قبالة السواحل اليونانية، لم يستطع أحد حتى الآن تقديم تفسير له، أو تحديد هويته.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، الاثنين، أن الجسم الغريب على شكل دائرة، وفيه دوائر أصغر، ويمكن رؤيته بوضوح أسفل سطح البحر بأمتار قليلة في شواطئ ميكانيونا، في منطقة سالونيك.

ويبلغ قطر الدائرة الواقعة في بحر إيجه نحو 67 مترا.

وقالت الصحيفة البريطانية إنه حتى كتابة التقرير لم تكن هناك أي تفسيرات قاطعة بشأن هذا الجسم، ومع ذلك انهالت التعليقات على الفيديو المنشور على موقع "يوتيوب"، فالبعض اعتبره فوهة بركانية أو منارة سابقة.

ونشر الفيديو الذي يتناول الدائرة في 24 يوليو الجاري، ونال أكثر من 40 ألف مشاهدة.

واللافت في الأمر أنه مع قرب هذا الشكل الغريب من الشاطئ، إلا أن أحدا لم ينتبه له من قبل، كما أن شكل الدائرة وعمقها يبدو مختلفا عن محيطها.