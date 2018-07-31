تسريبات لتصاميم هواتف آيفون الجديدة

كشفت صور مسربة جديدة عن تصميمات ومواصفات هواتف "آيفون" المرتقبة، المقرر صدورها بعد أسابيع.

ويتوقع أن تصدر "أبل" 3 هواتف في سبتمبر أو بعد ذلك بقليل، تسربت صور لاثنين منها، أحدهما نسخة محدثة من "آيفون X" مع معالج أسرع وكاميرا أكثر جودة وأخرى أكبر حجما.

وكشفت الصور المسربة التي نشرها المغرد المهتم بالشؤون التقنية بن غيسكين، عن هاتف بشاشة 6.1 بوصة سيكون أقل سعرا نسبيا بسبب تخليه عن تكنولوجيا شاشة "آيفون X" المكلفة، وآخر بشاشة 6.5 بوصة يعتقد أنه "آيفون X بلس".

وكشفت تكهنات أن الهاتف الأرخص قد يشهد عودة الألوان إلى "آيفون"، حيث ستصدر منه نسخ صفراء وزرقاء وغيرها.

أما الهاتف الآخر فسوف يكون نسخة أكبر حجما، مع نفس التكنولوجيا والخصائص الجديدة.

ويعد انتشار صور مسربة قبيل صدور هواتف "آيفون" أمرا معتادا، وغالبا ما تتطابق الهواتف الأصلية مع تلك المسربة.

وستكون أسعار الهواتف الجديدة أقل من النسخة السابقة، حيث ستتراوح بين 600 و900 دولار أميركي.