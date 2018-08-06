جوجل تزود نسخة آندرويد الجديدة بمزايا تعتمد على الذكاء الاصطناعي

تعتزم جوجل إطلاق اسم "باي" (حرف P) على النسخة المقبلة من نظام التشغيل آندرويد، والتي ستضم عدداً من المزايا الجديدة.

وستستخدم نسخة أندرويد المنتظرة الذكاء الاصطناعي للتكيف على كيفية استخدامك للجهاز. فعلى سبيل المثال، سيضبط اندرويد إضاءة الشاشة بدراسة تعديلاتك اليدوية بدلا من ضبطها تلقائيا إلى مستوى معين بناء على الضوء المحيط كما هو الحال الآن.

وسيضم النظام الجديد خاصية تدعى "سلايسز" والتي ستحاول تقديم أجزاء من معلومات عن تطبيقاتك المفضلة دون أن تضطر إلى فتحها.

وستتمكن من البدء في اختبار خاصيات تهدف لملاءمة الحالة الإلكترونية للأجهزة المحمولة مع أصحابها، وتتضمن وضع "ويند داون" الذي سيحول ضوء الشاشة إلى الرمادي في وقت معين ليساعدك على الاستعداد للنوم.

وسيتاح "باي" أولا على هواتف "بيكسل" التي تنتجها جوجل بدءاً من 20 آب أغسطس الجاري.