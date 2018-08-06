مصورة تركية تفوز بجائزة بمسابقة للتصوير الصحفي بروسيا

حازت صورة التقطتها مصوّرة وكالة الأناضول للأنباء، بجائزة في مسابقة "أندريه ستينين الدولية" للتصوير الصحفي، التي نظمتها وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا".

وحصلت المصوّرة الصحفية "شبنم جوشقون" على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، في فئة "كوكبي" لصورة عن شخصين يتناولان الشاي مع طيور النورس فوق سطح مطل على البوسفور، في منطقة أمين أونو في إسطنبول.

يشار أن الصورة التي تحمل اسم "الفطور في مجرى التاريخ"، سبقت لها وأن حصلت على جائزة لجنة تحكيم خاصة، في إطار مسابقة نظمتها جمعية المصورين الصحفيين التركية.

وقالت "شبنم جوشقون"، إنها تشعر بأنها محظوظة كونها تعيش في مدينة تمتلك نسيجا تاريخيا مؤثرا مثل مدينة إسطنبول.

وأوضحت أنها ترغب في تصوير هذا النسيج التاريخي بطريقة غير مألوفة، مؤكدة أن إسطنبول ما تزال تخفي العديد من المناطق الجملية التي تنتظر من يلتقط لها الصور.

وأعربت عن اعتزازها الكبير بفوزها بجائزة في مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي، التي نظمتها وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا".