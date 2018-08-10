ولاية تركية تفتتح فندقاً للحيوانات الأليفة

افتتحت بلدية سيواس وسط تركيا، اليوم الجمعة، فندقاً للحيوانات، ومركزاً لإيواء ورعاية حيوانات الشوارع.

وقال والي سيواس، داود غل، في كلمته خلال حفل الافتتاح إن الدول التي تعتبر نفسها دولاً عظمى، تهتم أيضًا بالحيوانات.

وقال رئيس بلدية سيواس، سامي آيدن، إن "الحيوانات أمانة لدى البشر، ومن الواجب عليهم العناية بهم، ومن هذا المنطلق فكرنا أن حيوانات الشوارع في سيواس، لديها الحق مثل سكان الولاية من البشر، في العيش بأفضل طريقة وضمن أفضل الظروف".

وأوضح أن الفندق والمركز أقيم على مساحة 22 دونمًا، ويتوفار فيه لكل حيوان مكان مستقل للإقامة، ملحق به باحة صغيرة مغلقة، مع توفير ساحة للنزهة لكل 6 حيوانات.

وبلغت تكلفة المشروع حوالي 5.5 ملايين ليرة تركية، ويمكن لأصحاب الحيوانات الأليفة تركها في الفندق في حال سفرهم خارج الولاية.

ويضم المشروع فندقًا للحيوانات، ومستشفى بيطرياً، ومساحة خضراء، إضافة إلى الخدمات التي يقدمها لأصحاب الحيوانات من أماكن للراحة، وكافيتريا، وموقف للسيارات.

وأماكن إقامة الحيوانات مزودة بوسائل التدفئة شتاءً، والتكييف صيفًا.