أبل تطلق نظارات واقع معزز عام 2020 وسيارات بعدها بثلاثة أعوام

اقتربت "أبل" كثيرا من إصدار منتج "ثوري" جديد، يعتقد أنه سيحقق قفزة في عالم التكنولوجيا ويعزز مكانة الشركة الأميركية العملاقة عالميا.

وقال موقع "بوي جينيوس ريبورت" إنه خلال العامين المقبلين، يتوقع أن تطرح "أبل" نظارات الواقع المعزز، التي لا تحتاج إلى اتصال دائم بالهاتف الذكي.

وذكر المصدر أن "نظارات أبل" قد يتم إطلاقها عام 2020 على أبعد تقدير، مضيفا أن الشركة حصلت على براءة الاختراع قبل عدة أعوام.

وتوقع المحلل "مينج تشى كوو" فى مذكرة بحثية أن شركة آبل ستطلق نظارات الواقع المعزز بحلول عام 2020، وسيارة ذكية بعد ثلاثة إلى خمسة أعوام من ذلك الوقت، وتتمتع أبحاث "كو" بسجل حافل من الدقة فى وصف منتجات أبل فى كثير من الأحيان قبل أشهر من إطلاقها رسميًا.

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطاني، يناقش "كو" كيف يمكن أن تصل قيمة أبل إلى 2 تريليون دولار فى السوق بعد أن وصلت إلى 1 تريليون دولار فى وقت سابق من هذا الشهر.

وكتب فى المذكرة البحثية: "ستنشئ أبل الخدمات المختلفة، ونظارات الواقع المعزز AR، وسيارات ذكية ذاتية القيادة، وهو ما سيدفع قيمتها للارتفاع تريليون دولار فوق قيمتها الحالية".

ويتوقع أن يصبح الواقع المعزز، الذي يجمع بين العالمين الرقمي والفيزيائي من خلال النظارات الذكية، واجهة المستخدم الرئيسية التالية لشركة أبل، وأن يحقق ثورة فى عالم التكنولوجيا. وأضاف: "نتوقع أن تعيد شركة أبل تعريف معاملات واجهة المستخدم للمنتجات الحالية من خلال تقديم تجربة AR، التي من المحتمل إطلاقها فى عام 2020".

ووفقا للتقرير لدى آبل المئات من الموظفين الذين يعملون على تقنية الواقع المعزز، إذ يعمل البعض على برنامج الواقع المعزز ARKit الحالي، والذي يمكن للمطورين استخدامه لإنشاء تطبيقات الواقع المعزز بسهولة، وآخرون يعملون على نماذج أولية وغيرها من مشاريع البحث والتطوير.