الأتراك يحافظون على تقليد "عربات الخيل" في "سنترال بارك" بنيويورك

يساهم عدد كبير من الأتراك في الحفاظ على تقليد العربات التي تجرها الخيول، في متنزه سنترال بارك في مدينة نيويورك الأمريكية.

ويبلغ عدد سائقي عربات الخيل، التي يعود تاريخ استخدامها في المتنزه إلى ما قبل اختراع السيارات، 68 يشكل السائقون الأتراك 30 منهم.

وعلى الرغم من الاعتراضات المقدمة من قبل جمعيات الرفق بالحيوان، إلا أنّ ركوب عربات الخيل يعد من أبرز الأنشطة التي يقصدها السياح الزائرون للمتنزه الذي تبلغ مساحته أكثر من 3 آلاف دونم، إلى جانب زيارة البحيرات.

ويشترط على سائقي العربات حمل شهادة في الطبابة البيطرية، صادرة عن مكتب خدمات الصحة البيطرية العامة، فضلًا عن اجتياز دورة تدريبية من قبل بلدية نيويورك.

ومن الضوابط المحددة لعمل العربات في سنترال بارك: عدم إنهاك الأحصنة في العمل لأكثر من 9 ساعات، وعدم العمل في درجة حرارة تتجاوز 32 أو7 تحت الصفر.

وتبلغ تكلفة ركوب العربات 45 دولارا لـ 20 دقيقة، و118 دولارا لـ 45 دقيقة و140 دولارا للساعة الواحدة.

وعلى الرغم من أن ّ معظم السائقين الأتراك هم من الحاصلين على شهادات التعليم العالي في مختلف الاختصاصات، إلا أنهم يفضلون العمل كسائقي عربات بسبب العائد المادي.

وفي حديث للأناضول أكد التركي إمره قبلان ، أنه يمارس مهنة سائق عربة خيل، منذ سبع سنوات.

وأوضح أنه جاء إلى الولايات المتحدة للدراسة، ثم بدأ العمل في المتنزه على عربة دراجة هوائية، ثم انتقل للعمل على عربة خيل، بعد استصدار المؤهلات الضرورية واجتياز الدورات اللازمة.