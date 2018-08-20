تعال يا حُب!

مما سلف، بدأت مشروعي في نشر مقالاتي الصحفية مع المشاعر، لنفهمها من كلامها. ولكني لم أواجه الحب بعد. شِفتُ له أفلام و شاهدت مسلسلاته، درست بالجامعة أشعاره و رواياته و مسرحياته، بالإنجليزية، و لُقنت أدبياته العربية منذ الصِغر؛ و تذوقته بالأدب التركي و شعرت به بالقصائد الفارسية. بحثته في علم النفس من الأوربيين، و أطلعت عليه بالفقه عندنا، و رأيت رأيَّ فلاسفة اليونان فيه. فعلمت أنه يحيي الأنفس مثل رِي الماءِ للأكبادِ.

فلأنه أنه أنبل شعور، لن يكون لقائي معه بمثل أسلوبي العنيف مع الغيرة. فكما وعدتكم بالمقال الماضي ( ليقتُ الغيرة)، أنني سأجد الحب بمصر، فسوف أستحضره من قراءة كتب مكتبة سلوى المصرية، فمن مقولات أهلها سيتجلى لي... على ما أظن.

مِرّ يِّ تُو

أُحِبُكَ أنت

مِرّ يِّ تِن

أُحِبك أنتي

بالهيلوغريفي قال المصريون لأحبابهم العجائب؛ و دونوا بالعربيةِ عنه بالتاريخ الحاضر نفائس، فما الحب يا د. مصطفى محمود؟

"الحب ليس فقط إتحاد هوى، تفاهم، تلاؤم، إندماج عقلين، بل هو أيضاً إرتياح الفطرة إلى فطرة أخرى تأنس بها وتكتمل بوجودها.". وما قلت عنه يا أمير الشعراء الكردي-المصري أحمد شوقي؟

لقد لامني يا هند في الحب لائمٌ

محب إذا عُدّ الصحاب حبيبُ

فما هو بالواشي على مذهبِ

الهوى ولا هو في شرع الغرام مريبُ

ولعل أنه تبقى مجرد مقولة أخرى أقرأها من الأدباء لأستحضر الحب..فياليته يتجلى أمامي بالمكتبة...لأقابله. فما تقول يا شيخ الأزهر الشريف، سماحة الإمام الغزالي عن الحبِ؟ فجأة سمعت هسهستهُ《لن يفيدك، غير قلبك.》. نهضت من كرسيي لأتأكد أنه هو.

واقفا على إستحياء فوق عتبة بوابة المكتبة، كان نحيلا، و هزيلا و يبدو أن يعاني من الجوع و العطش. صحت قائلا《تعال!!! أين كنت كل هذه الأيام؟! أتعلم أنك بهذا الزمن مفقود؟ أسمك خطفوه! أستغله الفجار، و عبث به المحتالين لبيع منتجات إعلامية سهلة التسويق...أنت اسمك صار ذاك الوعد الكاذب...وانت..》. هرب.

إنطلقت خارج المكتبة لأصِيده، فوجدت المشاعر ممن قابلتهم، يجرون وراءه، الغضب كان أولهم. هرع إتجاهي الحزن ومسك أكتافي، الملل زحف ليتشبث بساقي. الشوق سبق الغضب وقبض بالحب! وأما الغيرة فكانت تائهة بينهم. تبخر الغضب فور وُفود الإمتمان للمشهد، جَر الإمتنان الحب وكان الشوق يدفع ظهر الحب نحوي، فكلما أقتربوا إليَّ به...تلاشى أولئك المردة...ثم وصلوا عندي...

المؤسف، من هذه المقابلة الشخصية مع هذا الشعور، أنها عديمة الكلام. لأن الحب أبكم إذا وصل.