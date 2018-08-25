مدارس وقف المعارف التركي في أفغانستان تحتفل ببدء العام الدراسي

نظم وقف المعارف التركي، اليوم السبت، احتفالًا في مدينة شبرغان بولاية جوزجان، شمال شرقي أفغانستان، بمناسبة بدء العام الدراسي في المدارس التابعة له.

وأوضح بيان أصدره الوقف اليوم، أن مديره في البلاد، مجيب أولوداغ، ومدير التعليم في شبرغان، عبد الهادي يشين، حضرا الحفل.

ويدير وقف المعارف في المدينة ثانوية للبنات، وأخرى للبنين، يدرس فيهما 470 طالبًا وطالبة.

ونقل البيان عن رئيس الوقف، بيرول أقغون، أن العمل بدأ في ثانويتين وسكني طلاب، من بين الهيئات التعليمية التي تسلمها الوقف في أفغانستان، والتي كانت سابقًا تحت سيطرة منظمة "غولن" الإرهابية.

وأشار أن عدد الطلاب في الثانويتين كان 320 طالبًا وطالبة، لدى تسلم الوقف إدارتهما، فيما ارتفع في فترة قصيرة إلى 470.

كما أكد البيان أن جودة التعليم سترتفع في مدارس "المعارف".

وشكر "أقغون" المسؤولين الأفغان الذين دعموا نقل مدارس منظمة "غولن" الإرهابية إلى إدارة الوقف.

ووقعت أنقرة وكابول اتفافية في فبراير/ شباط 2018، تم بموجبها نقل إدارة 12 مدرسة ومركزين تعليميين إلى الوقف التركي.

وشهدت تركيا، في 15 يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "غولن" الإرهابية.

وعقب المحاولة، أُعلن إنشاء وقف المعارف، وأسندت إليه مهمة إدارة المدارس التي كانت مرتبطة بالمنظمة الإرهابية في الخارج، وإنشاء أخرى.

واستطاع الوقف خلال فترة وجيزة التواصل مع 70 دولة حول العالم، وأسس ممثليات في 34 بلدًا، وهو يدير حاليًا قرابة 100 مدرسة لمختلف المراحل التعليمية في 20 دولة.