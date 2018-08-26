"تحفة ستيف جوبز" في مزاد علني

تعرض للبيع بالمزاد قطعة من تاريخ الحاسب الآلي "الكمبيوتر"، ساعدت في انطلاق شركة أبل البالغ قيمتها تريليون دولار.

وحسب أسوشيتدبرس، سيعرض للبيع في سبتمبر حاسب آلي من طراز آبل -1 يعمل بكفاءة، وهو واحد من بين ستين حاسبا آليا فقط من بين 200 صممها وصنعها ستيف جوبز وستيف وزناك عامي 1976 و1977. وتعرضهما دار بي آر للمزادات ومقرها بوسطن.

وأعاد خبير حاسبات آبل موري كوهين الحاسب المعروض للبيع في مزاد إلى حالته الأصلية التشغيلية، واختبر نظام التشغيل لمدة ثماني ساعات دون أي عطل أو خطأ. ويضم الجهاز أيضا لوحة المفاتيح الأصلية من السبعينيات.

يعد الجهاز مثالا على البدايات المتواضعة لشركة آبل التي بدأت في كوبرتينو بكاليفورنيا، وتحولت مؤخرا إلى أول شركة تطرح أسهمها في طرح عام لتقدر قيمتها بتريليون دولار.

كان الحاسب الآلي آبل - 1 يباع مقابل 666 دولار، لكن يتوقع أن يباع بنحو 300 ألف دولار أو يزيد في المزاد.