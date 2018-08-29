صور تنشر لأول مرة من أرشيف الأركان التركية لمؤسس الجمهورية أتاتورك

بمناسبة احتفالات تركيا بعيد النصر ويوم القوات المسلحة، شاركت رئاسة أركان الجيش التركي وكالة الأناضول للأنباء مجموعة من الصور، التي تنشر لأول مرة، لمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك والاستعدادات للحملة التي قادها خلال حرب الاستقلال (1919-1923).

وأظهرت الصور الواردة من أرشيف رئاسة قسم التاريخ العسكري والإستراتيجي في هيئة الأركان العامة للجيش التركي، تفاصيل معركة "الهجوم الكبير"، التي بدأت في 26 أغسطس/آب 1922، وانتهت بانتصار الجيش التركي، بقيادة أتاتورك، على الجيوش اليونانية الغازية، في الـ30 من الشهر ذاته، وهو الانتصار الذي يعد "رمزا خالدا لحرية واستقلال الأمة التركية".

ومن بين الصور الفوتوغرافية، أيضا، واحدة تظهر استقبالا عسكريا لقائد حرب الاستقلال، أتاتورك، في مقر الجيش الأول المتمركز آنذاك قرب مدينة أفيون قره حصار (غربي تركيا)، وإشرافه على عمليات الجيش ضد القوات الغازية صباح الحملة (الهجوم الكبير) من تل "قوجه تبه".

كما يحتوي الألبوم، أيضًا، صورًا لمؤسس الجمهورية إلى جانب راية الجيش الأول، وصورا أخرى تظهر استعراض أتاتورك لوحدات الخيالة والمشاة والعمل المحموم داخل المصانع العسكرية لإنتاج الأسلحة والذخائر.

ويعتبر عيد النصر، ويوم القوات المسلحة، عيدا وطنيا في الجمهورية التركية وجمهورية شمال قبرص التركية؛ حيث تحيي الدولتان في هذه المناسبة ذكرى الانتصارات التي أحرزها الجيش التركي بقيادة أتاتورك، على قوات الحلفاء والجيوش اليونانية الغازية بتاريخ 30 أغسطس/آب 1922.

وبهذه المناسبة، تقام أنشطة وفعاليات مختلفة في كافة الولايات والسفارات والبعثات الدبلوماسية التركية بالخارج.











