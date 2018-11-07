"مراد علمدار" يواصل تصوير مسلسله الجديد "الحراس"

يواصل الفنان التركي نجاتي شاشماز، بطل مسلسل وادي الذئاب، والمعروف عربيا باسم "مراد علمدار"، تصوير مسلسله الجديد "الحراس"، في منطقة "إلمالي" بولاية أنطاليا التركية غرب البلاد.

ويستمر العمل في مكان تصوير المسلسل الجديد الذي تنتجه شركة "بانا" التي يمتلكها شاشماز، بشكل متواصل، في ظل تكتم على التفاصيل المتعلقة بكادر العمل والسيناريو، وفق الإعلام التركي.

وقدم رئيس بلدية "إلمالي" أوميت أوزتكين، دعما كبيرا لعمليات التصوير، بإنشاء بلدة جديدة، حيث عمل عشرات الأشخاص ليل نهار لإنجاز المباني القديمة التي تشبه المخافر. فضلا عن أماكن للطعام والتعليم، في وقت جرى فيه تأمين مركبات عسكرية، ومروحيات، وتجهيزات عسكرية لعملية التصوير.

ووفقا لما نقلت صحيفة "تركيا"، فإن 200 شخص يعملون خلف الكاميرات، في حين يقدم سكان بلدية إلمالي الدعم الكبير لعمليات التصوير، وفي الوقت الذي لم يعلن فيه موعد بث المسلسل إلا أن قناة SHOW هي الجهة التي ستتولى عملية البث.

وكان شاشماز قد كشف في وقت سابق أنه سيعود للشاشة الصغيرة قريبا بمسلسل جديد يحمل اسم "الحراس"، في وقت كان من المنتظر أن يعود المسلسل التركي الشهير "وادي الذئاب" إلى الشاشة الصغيرة اعتبارا من الموسم الحالي.

ولا يعرف ما إذا كانت تصريحات شاشماز الأخيرة تعني التخلي عن إنتاج أجزاء جديدة من "وادي الذئاب" أم لا.