باحثون أتراك يكتشفون نوعاً من أسماك المياه العذبة يستوطن بحيرة وان المالحة

تفاجأ باحثون أتراك بنوع جديد من السمك يعيش في المياه العذبة ضمن الشعب الصخرية، ببحيرة "وان" المالحة شرقي تركيا.

وكان فريق غواصي قيادة درك ولاية وان عثر الشهر الماضي على نوع السمك الجديد الذي يعيش داخل شعب صخرية بعمق 13 مترا في بحيرة وان.

ولدراسة النوع الجديد، شكلت جامعة "يوزونجو يل" فريقا من 6 اختصاصيين، لتحديد موطنها، وظروفها الغذائية، حيث تفاجأ الفريق بأن ذلك النوع من السمك لا يخرج من الشعب الصخرية، ويعيش في مساحات ضيقة ضمنها.

وفي تصريح للأناضول، أوضح البروفسور فاضل شن، عميد كلية الكائنات المائية في جامعة "يوزونجو يل"، أنهم درسوا عينات أخذوها من المياه والشعب الصخرية للسمك.

وقال: "كان من المثير للاستغراب أن تعيش في المياه العذبة داخل الشعب الصخرية الموجودة في البحيرة المالحة، لذلك بدأنا دراسة بيئتها، إذ هناك تشابه مع نوع من السمك يعيش في المياه العذبة بهذه المنطقة، لذلك لسنا متأكدين هل ستستطيع العيش في مياه البحيرة المالحة أو لا".

وأكد أنهم يدرسون حاليا أن هذا النوع وأصل وجوده داخل مساحات ضيقة للغاية. مضيفا: "لذلك فهذا وضع مثير للدهشة".

من جانبه، أشار البروفسور محمد ألب عميد كلة الكائنات المائية بجامعة "قسطامونو"، إلى أن السمك استوطن في الشعب الصخرية بالبحيرة.

وقال: "وضع غريب للغاية، لأنها لا تستطيع المغادرة خارج تلك الشعب، وكما الأسماك الصخرية لا حويصلات هوائية لها، كما أننا اندهشنا بأعدادها حيث يمكن رؤية سمكة كل نصف متر".

وشدد على ضرورة دراسة النوع الجديد بشكل جيد لأنه من فصيل يعيش في المياه العذبة وليس المالحة.