معرض إسطنبول الدولي الـ37 للكتاب يفتح أبوابه لزائريه

انطلق معرض إسطنبول الدولي للكتاب، بنسخته الـ37، السبت، تحت شعار "إحاطة الحياة بالأدب".

وينظم المعرض بالتعاون بين شركة "توياب" للمعارض واتحاد الناشرين الأتراك، وترعاه وكالة الأناضول كشريك إعلامي عالمي.

ويقام الحدث الذي تشارك فيه 800 دار نشر، بمركز "توياب" للمؤتمرات في منطقة "كوجوك جكمجه"، غربي إسطنبول.

وشارك في افتتاح المعرض والي إسطنبول، علي يرلي قايا، الذي استهل كلمته باستذكار مآثر مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك، الذي توافق اليوم الذكرى السنوية الـ80 لوفاته.

وأشار "يرلي قايا" إلى أن نسخة العام الماضي من المعرض شهدت زيارة 750 ألف شخص، وأنه من الممكن رفع هذا العدد إلى مليون ونصف زائر هذا العام، من خلال التعاون بين منظمات المجتمع المدني وولاية إسطنبول.

بدوره، قال المنسق العام لمعارض "توياب" الثقافية، دنيز قاوقجي أوغلو، إن أيام المعرض التسعة من المقرر أن تتخللها 300 فعالية مختلفة، بينها منتديات وحوارات ومنتديات شعرية وورشات خاصة بالأطفال.