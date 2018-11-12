مع 400 طبق مختلف.. أورفا تستعد لدخول قائمة يونسكو لـفن الطهي

تستعد "شانلي أورفا"، جنوب شرقي تركيا، دخول قوائم "يونسكو"، بعد غازي عنتاب وهطاي، بهدف تسجيل علامتها التجارية فيما يٌعرف باسم غاسترونومي أي "فن الطهي" أو "فن الأكل".

وتعدّ شانلي أورفا، التي تحتضن "غوبيكلي تيبيه" المكان المقدّس الأول في التاريخ، واحدة من أهم الولايات التركية التي تتميّز بأطعمتها الشهية والمتنوعة ومذاقها الفريد.

وأكملت أورفا، عقب الطلب الذي تقدّمت به لليونسكو عام 2014 لتسجيل علامتها التجارية في فن الطهي، حوالي 80 بالمئة من المعايير الموضوعة من قبل المنظمة في هذا الصدد.

يقول "نهاد تشيفجي"، رئيس بلدية أورفا، للأناضول، إنّ الولاية غدت في الآونة الأخيرة مقصدًا لكل من يرغب بالتعرّف على ثقافات جديدة، وتذوّق أطعمة فريدة.

وذكّر بأنّ من أهم المعايير، التي تطالب بها يونسكو لتسجيل علامة تجارية لولاية ما في "فن الطهي"، التمكّن من تقديم وبيع الأطعمة المحلية عبر المنشآت الاجتماعية والمطاعم.

وتابع بأنّ أورفا تقدّم من خلال المنشآت الاجتماعية، والمنشآت التابعة للبلدية، عشرات الأنواع من الأطعمة التقليدية الخاصة بها، مضيفًا: "الأطعمة التي يشتهر بها مطبخ أورفا تناسب كافة الأذواق".

وسيسهم إدراج أورفا ضمن قائمة "يونسكو" لـ"فن الطهي"، في تعريف الزوّار والسيّاح - إلى جانب المطبخ الذي تشتهر به الولاية - بالهندسة المعمارية الفريدة، وبأماكن العبادة، بالإضافة إلى الآثار التاريخية.

من جانبه لفت عبد الرحمن أجار، رئيس جمعية "فن الطهي السياحية"، إلى الاهتمام الكبير من قبل السيّاح الأجانب بما يعرف بـ"فن الطهي".

ووفقا لـ"أجار"، فقد نفّذت أورفا العديد من المشاريع الخاصة بالمنشآت الاجتماعية للتعريف بمطبخ أورفا، مضيفا: "نأمل بأن تنال أورفا المكانة التي تستحقها في مجال الطهي".

وتتميّز أورفا عن عنتاب وهطاي، اللتين سبقتهما إلى "يونسكو" - بحسب أجار- بموقعها الجغرافي، وآثارها التاريخية، وثقافاتها المتنوعة، ما يزيد من استقطابها لكل من يرغب بتذوّق أصناف مختلفة من الطعام.

ويشير عبد الله أيغونير، صاحب إحدى الوكالات السياحية في المدينة، إلى أنّ شركته وعقب الاهتمام الكبير بفن الطهي، بدأت منذ ما يزيد عن 3 سنوات بتنظيم رحلات تعرّف السيّاح بمطبخ الولاية.

وتابع أيغونير: "حققنا فوائد كبيرة من خلال الرحلات التي نظّمناها في إطار التعريف بفن الطهي، وهناك طلبات كبيرة في هذا الصدد، إذ نعدّ في اليوم الواحد 4 برامج لتعريف السيّاح بالمذاق الفريد لأورفا".

وتشتهر أورفا، من بين 400 طبق مختلف من الأطعمة الشهية التي تتوفر فيها، بطبق اللحم المشوي "الكباب"، وكرات اللحم بالبيض، بالإضافة إلى أكلة بوراني التي تٌصنع من الأرز مع صلصة السبانخ باللبن، وغيرها.