"قيامة أرطغرل" يواصل تربعه على عرش المسلسلات التركية

واصل مسلسل "قيامة أرطغرل" تربعه على عرش المسلسلات التركية بتحقيقه أعلى نسبة مشاهدة إثر عرض أولى حلقاته الأربعاء الماضي، متفوقا على بقية البرامج والمسلسلات ومحققا مرتبة عالمية متقدمة.

المسلسل منذ بدء عرضه حقق نسب مشاهدة عالية وقياسية، حطم فيها الأرقام، وفي حلقته الأولى بالموسم الخامس، حقق المرتبة الأولى في تركيا، والمرتبة الخامسة عالميا، وحقق تفاعلا على "تويتر" ليلة البث بلغ أكثر من مئة ألف تغريدة، حسب صحيفة "تركيا".

وشاهدت أسرة المسلسل عرض الحلقة الأولى مجتمعة، بمشاركة أبطال العمل، ومدير عام قناة TRT إبراهيم إرِن، وبقية الإداريين، فضلا عن النجم إنغين ألطان دوزياطان الذي يجسد دور "أرطغرل"، والمنتج وكاتب السيناريو محمد بوزاغ، والمخرج متين غوناي.

وينتظر محبو المسلسل مزيدا من الإثارة في الحلقة الجديدة من المسلسل، التي تذاع غدا الأربعاء، بعد أحداث مشوقة حدثت في الحلقة الأولى، شملت تعرض "أرطغرل" لعدد من المكائد من الداخل والخارج.

ويحيط الأعداء بـ"أرطغرل" من الداخل بوجود قبائل منافسة، مدفوعة من قبل المغول لتلعب دورها، فيما مصير الدولة السلجوقية يتحكم به المغول أيضا، والبيزنطيون من جهة أخرى يسعون لتقويض أركان حكم "أرطغرل".

وخلال الحلقة الجديدة، تتصاعد الأحداث بشكل أكبر، من أجل مواجهة قرارات الدولة السلجوقية المتأثرة بالمغول، ليعلن "أرطغرل" عن حكمه الذاتي في المنطقة، في وقت يواصل فيه الحكم بالعدل وتربية أبنائه على الفضائل.

وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل"، في القرن الـ13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة البطل أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م / 726هـ ـ 1326م).

الموسم الجديد ينقل أحداثا جديدة مشوقة، عقب استكمال عمليات التصوير في ديكورات جديدة، وبكادر من الممثلين، معظمهم من الوجوه الجديدة.

يذكر أن المسلسل يبث في أكثر من 85 دولة، وشاهده خلال المواسم السابقة نحو 3 مليارات، وموسمه الحالي هو الأخير، لينطلق في سلسلة جديدة باسم "قيامة عثمان غازي".