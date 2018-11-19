تركيا تستعيد قطع فسيفساء "الفتاة الغجرية" من الولايات المتحدة نهاية الشهر الجاري

أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي أن الوزارة ستستعيد قطعاً من لوحة الفسيفساء الشهيرة "الفتاة الغجرية" من الولايات المتحدة في الـ26 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.



وكانت تركيا قد وقعت اتفاقية في مايو/ أيار الماضي مع جامعة "بولينغ غرين" الحكومية في ولاية أوهايو الأمريكية حيث تُعرض القطع المفقودة من اللوحة، تنص على إعادة القطع المذكورة إلى تركيا وعرضها في متحف زوغما بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

ويُعتقد أن لوحة «الفتاة الغجرية» سميت بهذا الاسم لتمثيلها للغجر، وتعد واحدة من أشهر القطع المعروضة في متحف فسيفساء زوغما الذي يعد واحدا من أكبر متاحف الفسيفساء في العالم.

وحصل المتحف على الجائزة الكبرى للثقافة والفنون الممنوحة من رئاسة الجمهورية التركية. وبلغ عدد زواره خلال النصف الأول من العام الحالي، 123 ألفا و170 زائرا.