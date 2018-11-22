فعاليات ثقافية في بانكوك توطد العلاقات بين تركيا وتايلاند

في إطار فعاليات السنة الثقافية المتبادلة بين تركيا وتايلاند، شهدت العاصمة بانكوك، فعالية "ألوان تركيا: لعروض الموسيقى والرقص والموضة"، والتي لاقت اهتماماً كبيراً من التايلنديين.



وحضر الفعالية نائب وزير الثقافة والسياحة التركي أحمد هالوك دورصون، ووزير الثقافة التايلندي فيرا روجبوجتشانارات، والسفير التركي لدى بانكوك أفرن داغدلان أقغون، وعدد غفير من التايلانديين.



وقال دورصون في كلمة له بالفعالية: "نريد المساهمة في العلاقات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية بين بلدينا من خلال القيام بأنشطة متبادلة في جميع المجالات الثقافية والفنية لتطوير العلاقات الودية وزيادة التبادل الثقافي بين البلدين".



وذكّر دورصون، باستضافة تركيا لفعاليات ثقافية أقامها فنانون تايلانديون الشهر الماضي.



وأشار إلى أن الفعاليات الثقافية التركية، ستتواصل على مدار الشهرين الجاري والمقبل في العاصمة بانكوك.



من جانبه، قال وزير الثقافة التايلاندي، في كلمته، إن تنظيم أنشطة وفعاليات ثقافية بشكل متبادل تساهم في تعزيز أواصر العلاقات بين تركيا وتايلاند.



وعقب إلقاء الكلمات من قبل المسؤولين، قامت فرقة الجوقة العسكرية العثمانية "مهتران" بتقديم عروض موسيقية على المسرح، ثم استمع الحضور إلى فرق الموسيقى الكلاسيكية التركية، كما تخللت الفعالية رقصات شعبية تركية وعرض من الدراويش المولوية.



كما لاقت عروض أزياء تركية تقليدية إعجاب الجمهور.



