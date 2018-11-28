"أرطغرل" يلتقي جمهوره في الدوحة

حفاوة لافتة بحجم المسلسل التركي "قيامة أرطغرل"، حظي بها بطله إنغين ألتان دوزياطان، من قبل القطريين خلال تواجده، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الدوحة.



ووفق مراسل الأناضول، التقى دوزياطان الشهير في العالم العربي باسم شخصية "أرطغرل" التي تقمصها بالمسلسل، بمحبيه في أحد المطاعم التركية في قطر.

وتسابق عشاق "أرطغرل" من أجل التقاط صور تذكارية معه، شاركوها مع أصدقائهم عبر مواقع التواصل، ولاقت رواجا وإعجابا واسعين بين رواد العالم الافتراضي.

وقال عمر سيفي أكتولون، صاحب المطعم، إن "الحفاوة التي وجدها الفنان التركي المعروف بالدوحة، تدل على قوة العمل وتأثير الدراما التركية في الشعوب العربية".



وأضاف أكتولون، أن "نجوم الدراما التركية، وعلى رأسهم ممثلي مسلسل قيامة أرطغرل، زاروا الدوحة قبل ذلك، ولاقوا محبةً كبيرة واستقبالاً ضخما".



من جانبه، قال المواطن القطري، أحمد عبد الله: "سعداء بلقاء أرطغرل؛ نحن ننتظر حلقات المسلسل بشوق كبير؛ فهو مؤثر في وجداننا وأفكارنا".



ولفت عبد الله، للأناضول، إلى أن "العلائلات القطرية يجتمعون لمتابعة المسلسل؛ لما فيه من محتوى قوي ومفيد لعقول وهوية الأطفال".



أما الطفل القطري محمد علي، الذي حرص على التقاط صورة مع أرطغرل، فقال إنه يشاهد المسلسل.

وتابع: "أريد أن أكون بطلا مثل أرطغرل في المستقبل".



ويزور الفنان التركي المعروف الدوحة للمشاركة في "مهرجان أجيال السينمائي" الذي تقيمه مؤسسة الدوحة للأفلام في قطر، انطلاقا من الأربعاء، وتتواصل فعالياته حتى الإثنين المقبل.

يشار إلى أن مسلسل "قيامة أرطغرل" يبث في أكثر من 85 دولة، وشاهده خلال المواسم السابقة نحو 3 مليارات، وموسمه الحالي هو الأخير، لينطلق في سلسلة جديدة باسم "قيامة عثمان غازي".