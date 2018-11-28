"الأراجوز" المصري على قائمة تراث اليونسكو

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، الأربعاء، "الأراجوز" في مصر على قوائم التراث الثقافي غير المادي.

ووفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية "اعتمدت اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونسكو، الأربعاء، قرارا بالإجماع بالموافقة على الملف الذي تقدمت به مصر لإدراج الأراجوز على قوائم التراث الثقافي غير المادي للمنظمة".

جاء ذلك خلال أعمال دورتها الـ13 التي انطلقت، الاثنين، حيث تعقد اجتماعاتها السنوية لمدة أسبوع لمناقشة الموضوعات المتعلقة بصون التراث الثقافي غير المادي وإدراج العناصر الثقافية على قوائمها المختلفة.

وتعد عروض الأراجوز أحد الأشكال التي تنتمي لما يعرف باسم "مسرح العرائس" في مصر، وتعتمد على استخدام دمية يدوية تقليدية في حكي القصص يحركها شخص بأصابعه من خلف ستار ويستخدم فيها صوت غير مألوف لشد الانتباه.

ويشهد فن الأراجوز الذي يعود إلى العصر المملوكي (1250م ـ 1517م) انحسارًا في الآونة الأخيرة لقلّة عدد فنّانيه ولسطوة وسائل الإعلام الحديثة.