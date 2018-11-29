البحرية التركية ترسل مروحية عسكرية لإسعاف رضيعة في جزيرة بتشناق قلعة

أرسلت قيادة القوات البحرية التركية، الخميس، مروحية عسكرية لإسعاف رضيعة من جزيرة تابعة لولاية تشناق قلعة (شمال غرب)، إلى مستشفى بمركز الولاية، بعد إلغاء شركة النقل البحرية رحلاتها إلى الولاية لسوء الأحوال الجوية.

وذكرت وكالة الأناضول أن الرضيعة "زهرة غولسون" (7 أشهر) المقيمة في جزيرة "غوتشا" التابعة لـ"تشناق قلعة"، نقلت إلى مستشفى بالجزيرة إثر معاناتها مشاكل صحية في الرئة.

وأشار إلى أن الأطباء قرروا نقلها إلى مستشفى بوسط مركز الولاية على وجه السرعة، إلا أن الرحلات البحرية ألغيت اليوم جراء سوء الأحوال الجوية.

وطلبت إدارة المستشفى من السلطات إرسال مروحية لنقل الرضيعة إلى مستشفى "محمد عاكف أرسوي"، الحكومي وسط تشناق قلعة، وإثر ذلك أرسلت قيادة القوات البحرية، مروحية عسكرية من طراز "SH-70"، نقلت "غولسون"، إلى المستشفى المذكور.