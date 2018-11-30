إبراهيم ألتاي يتولى رئاسة تحرير "ديلي صباح"

تولى السيد إبراهيم ألتاي منصب رئيس تحرير صحيفة ديلي صباح، خلفاً للسيد سردار قره غوز، الذي غادر المنصب مطلع الشهر الجاري.

إبراهيم ألتاي المولود عام 1980 تخرج عام 2003 من كلية العلوم السياسية في جامعة أنقرة. وبدأ العمل في الصحافة عام 2004 في جمعية الثقافة الرومانية.

أقام ألتاي بين عامي 2008 و2010 في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية. وبعد عودته إلى تركيا، بدأ العمل في صحيفة صباح كعمل إضافي في عطلة نهاية الأسبوع.

واعتباراً من عام 2013 بدأ عمله كممثل لصحيفة صباح، كما تولى المهمة ذاتها في صحيفة ديلي صباح منذ تأسيسها بدءاً من 2014.

وبينما يتولى منصب الأمين العام لجمعية الإعلام، يقوم السيد ألتاي في الوقت نفسه بإلقاء المحاضرات في الصحافة في أكاديمية إسطنبول الإعلامية. وقام حتى الآن بنشر 4 كتب.