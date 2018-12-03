بلدية أمريكية تغرم أسرة 3 آلاف دولار لإضاءة منزلها بمناسبة عيد الميلاد

فرضت بلدية نيوجرسي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، على أحد الأسر، دفع 3 آلاف دولار عن كل ليلة تعلق فيها أضواء الزينة على المنزل بمناسبة عيد الميلاد.

ودأبت أسرة توماس- كريس أبروزي، على تزييد منزلها في نيو جيرسي، في أعياد الميلاد، بأضواء الزينة الملونة منذ 15 عامًا.

وأزعج تزايد عدد الزائرين الراغبين برؤية زينة المنزل من الخارج كل عام كلاً من السلطات المحلية والجيران وتسبب باختناقات مرورية في المنطقة.

ويبدو أن الشكاوى المقدمة من قبل الجيران على تزايد الاختناقات المرورية وأزمة مواقف السيارات في المنطقة دفع السلطات المحلية إلى فرض غرامة على الأسرة.

السلطات المحلية فرضت على الأسرة دفع غرامة قدرها ألفي دولار لصالح رجال الشرطة عن كل ليلة، وألف دولار لصالح البلدية كأجور نظافة.

من جهتها، أعربت الأسرة أن تزيينها المنزل بمناسبة عيد الميلاد، حق يكفله الدستور الأمريكي.

وأضافت الأسرة للصحافة المحلية، أنها ستضطر لدفع الغرامات المفروضة وستقبل المساعدات العامة.