عقار جديد يثبت فاعليته في علاج سرطان الغدد اللمفاوية

أفادت دراسة أمريكية حديثة، أن عقارًا تمت الموافقة عليه مؤخرًا، أثبت فاعلية كبيرة في علاج أحد أنواع سرطان الدم وهو أورام الغدد الليمفاوية كبيرة الخلايا (B-cell lymphoma).

الدراسة أجراها باحثون بمركز "إم دي أندرسون" لأمراض السرطان التابع لجامعة تكساس الأمريكية، وعرضوا نتائجها، الاثنين، أمام المؤتمر السنوي لأمراض الدم، الذي يعقد في الفترة من 1-4 ديسمبر/كانون الأول الجاري بمدينة سان دييغو الأمريكية.

وأجرى الفريق دراسته لاكتشاف فاعلية عقار (Axi-cel) الذي حصل على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية في أكتوبر/تشرين الأول 2017، والمفوضية الأوروبية في أغسطس/آب 2018 لعلاج سرطان الغدد الليمفاوية.

وفي دراسة أجريت على 101 من مرضى أورام سرطان الغدد اللمفاوية كبيرة الخلايا، لمدة 27 شهرًا، أثبتت النتائج أن 51% من المرضى الذين تلقوا العقار الجديد لا يزالون على قيد الحياة بعد عامين من بدء العلاج.

ووجد الباحثون أن 83٪ من المرضى حققوا انخفاضًا في نشاط السرطان المرتبط بالعلاج، والمعروف باسم الاستجابة الموضوعية، فيما بلغ معدل الاستجابة الكاملة للعلاج 58%.

وتقوم فكرة العلاج الجديد الرئيسية على استخلاص الخلايا المناعية من جسم المريض وإعادة هندسة الجينات الخاصة بها بحيث تهاجم الورم فقط، ثم إعادتها مرة أخرى للجسم لتقوم بالمهمة والقضاء على السرطان.

وسرطان الدم اللمفاوي هو نوع من سرطانات الدم ونخاع العظم وهو نسيج إسفنجي داخل العظم تُصنع فيه خلايا الدم.

ويأتي مصطلح "اللمفاوي" في سرطان الدم اللمفاوي من الخلايا المتضررة من هذا المرض وهي مجموعة من خلايا الدم البيضاء تسمى اللمفاويات، وهي خلايا تساعد الجسم على مكافحة العدوى.

ويتشكل سرطان الغدد اللمفاوية، من الأورام الصلبة التي تصيب خلايا الجهاز اللمفي، وتؤدي للعديد من الأعراض أبرزها التعب والإرهاق والحرارة المرتفعة والتعرق وتضخم الغدد اللمفاوية.

ويقدر المعهد الوطني الأمريكي للسرطان، بأن حوالي 72 ألف شخصاً في الولايات المتحدة تم تشخيص إصابتهم بسرطان الغدد الليمفاوية في 2017.