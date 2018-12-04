فساتين الزفاف والسهرة التركية في معرض بإسطنبول

تشهد مدينة إسطنبول التركية معرضا لفساتين الزفاف والسهرة، تشارك به أكثر من 100 شركة، ويتضمن عروض أزياء لأحدث التصاميم.

وافتتح المعرض أبوابه اليوم في مركز معارض "CNR EXPO" بمنطقة "يشيل كوي" بإسطنبول، ويستمر حتى السادس من الشهر الجاري.

وينظم المعرض بالتعاون بين شركة CNR القابضة وجمعية رجال الأعمال العاملين في قطاع المنسوجات بمنطقة عثمان بيه بإسطنبول.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة CNR، علي بولوت، للأناضول، إن أكثر من 100 شركة تشارك في المعرض، الذي يزوره حوالي 800 مؤسسة تجارية تعمل في تجارة ملابس الزفاف والسهرة من 72 دولة.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال العاملين في قطاع المنسوجات بعثمان بيه، رضوان قانداغ، إن صادرات قطاع فساتين الزفاف والسهرة التركي بلغت 1.3 مليار دولار خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الجاري، ويتوقع أن تصل إلى 1.6 مليار دولار بنهاية العام.

وأشار أن الصادرات حققت زيادة بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي، ولفت أن 40% من الصادرات تذهب لدول الاتحاد الأوروبي، و35% منها إلى دول الشرق الأوسط.