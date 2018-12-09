افتتاح أسبوع السينما التركية في لبنان بمشاركة المئات

انطلق مساء امس السبت "أسبوع السينما التركية الاول" الذي ينظمه المركز الثقافي التركي يونس امرة في طرابلس، شمالي لبنان، وسط حضور واسع.

وحضر الافتتاح في سينما بلانيت، في وسط مدينة طرابلس، السفير التركي في لبنان، هكان تشاكل، ومدير يونس امرة، إبراهيم فرقان اوزديمير، واكثر من ٣٠٠ شخص من سكان طرابلس والشمال اللبناني.

واحتشد المئات على باب صالة العرض للحصول على تذاكر للدخول لمشاهدة الفيلم "الحكاية الطويلة".

وقال اوزديمير: "اليوم بدأنا أسبوع السينما التركية الاول في طرابلس والذي يصادف في نفس الفترة انطلاق هذا النشاط في ١٦ دولة".

ولفت الى ان هذا الأسبوع سيعرض ٤ أفلام، واليوم كانت البداية مع الفيلم "الحكاية الطويلة" وسيكون هناك فيلم اخر "لا تتحدث لي بكل الحكايات" والثالث رؤية الفراشة" وفيلم "العائلة".

وأشار الى ان هذا اول نشاط من نوعه يقوم به المركز الثقافي في لبنان.

ولفت ازديمير إلى "الحضور الكثيف من قبل المواطنين اللبنانيين الذي يتفاعلون دائما مع الدراما التركية".

وقالت وفاء، وهي طالبة جامعية حضرت الاحتفالية، "سررت كثيرا عندما سمعت بعرض الأفلام التركية، لأننا لم نعتاد من قبل أن نشاهد في دور السينما في لبنان الا أفلام عربية واجنبية ولكن ليست تركية".

وأضافت: "نحن نشاهد عادة المسلسلات التركية على شاشة التلفاز ولكن اليوم شاهدنا فيلم وقصة رائعة سواء كانت من ناحية الاخراج والحبكة الدرامية".

يشار الى أن العرض يستمر لمدة أربعة أيام، (8-9-15-16) من الشهر الجاري.