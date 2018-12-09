كلب شيبرد تركي يتظر عودة صاحبة أمام بيته المحترق في كاليفورنيا لمدة أسبوع

انتظر كلب تركي من سلالة الراعي "شيبرد" عودة صاحبه لمدة أسبوع أمام منزله الذي تحول إلى رماد جراء حرائق الغابات في كاليفورنيا.

كان الكلب "ماديسون" قد نجا من الحرائق التي نشبت في كاليفورنيا إلا أنه رفض مغادرة المكان وظل ينتظر صاحبه أمام منزله الذي التهمته النيران تماماً.

وقال أعضاء بجمعية محلية لحماية الحيوانات في كاليفورنيا أن الكلب ظل طوال تلك المدة وكأنه يحرس منزل صاحبه وكان أفراد الجمعية يقدمون له الطعام والماء.

وشهدت ولاية كاليفورنيا الشهر الماضي حرائق غابات هي الأكبر في تاريخها أدت إلى احتراق آلاف المنازل ومقتل 87 شخصاً على الأقل وإصابة المئات.