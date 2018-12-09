لأول مرة في تركيا.. مزارع ينجح في زراعة "يد بوذا"

نجح تركي في زراعة أنواع من الفواكه الاستوائية وشبه الاستوائية، بولاية أنطاليا، جنوبي البلاد، للمرة الأولى، بينها فاكهة غريبة الشكل تعرف بـ "يد بوذا".

وتعرف إلياس بكر، الذي يهوى الزراعة، خلال زياراته للبلدان الاستوائية، على عدة فواكه غير موجودة في بلاده، وأثارت اهتمامه لدرجة جعلته يجلب بذورها وشتلاتها معه ويزرعها في حديقته.

يقول إلياس بكر إن الفواكه الاستوائية في أندونيسيا بالذات لفتت انتباهه كثيرًا، خلال زيارة قام بها عام 2013، فأحضر معه بذورها وشتلاتها، وزرع 10 أنواع، وبدأ بعضها بالفعل في طرح ثماره.

وأعرب بكر عن اعتقاده أن مايقرب من 80% من الفواكه شبه الاستوائية يمكن زراعتها في أنطاليا حيث الظروف المناخية مناسبة لها.



وأشار إلى أن الفواكه التي نجح في إنباتها، الجوافة، والكرز البرازيلي، والبتايا التي تعرف بفاكهة التنين، وفاكهة الفيجوة، ويد بوذا وهي نوع من الليمون.

وأشار بكر أن "يد بوذا" تلفت انتباه المارة بالحديقة نظرًا لشكلها الغريب، فهي تبدو كأصابع صفراء ملتصقة ببعضها البعض، ومن هنا جاء اسمها.

ويقول بكر إنه لا ينوي زيادة إنتاجه والمتاجرة به، وإنما سيستمر في زراعة الفواكه الاستوائية كهواية.





