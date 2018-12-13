على ارتفاع 13 ألف متراً.. سيدة كونغولية تضع مولوداً على متن رحلة تركية

شهدت رحلة جوية تابعة للخطوط التركية كانت متجهة من مدينة ليبرفيل في الغابون إلى مدينة إسطنبول ولادة سيدة كونغولية، والتي وضعت ذكراً بمساعدة زوجها الطبيب وطاقم الطائرة.

ووضعت السيدة موزامبا ميتشوكايمبا مولودها الذكر على ارتفاع 13 ألف متر في الطائرة التركية والتي كانت تسير في رحلة ذات الرقم TK-589 فوق الأجواء التابعة للنيجر، بحسب صحيفة حرييت التركية.

ووفق ذات المصدر، فإن صحة كل من الأم والمولود جيدة بعد الولادة.

وكانت موزامبا قد بدأت تشعر بآلام المخاض بعد إقلاع الطائرة بثلاث ساعات، وتمكنت من وضع مولودها بمساعدة زوجها الذي كان يرافقها، وهو طبيب أيضاً، وبعد تعاون طاقم قيادة الطائرة التركية الذي هيأ الجو لإجراء الولادة.

وكان طاقم طبي ينتظر العائلة الكونغولية في مطار أتاتورك، الذي حطت فيه الطائرة حوالي الساعة العاشرة صباحاً، ليتم بعدئذ نقل العائلة مع مولودها الذي يبلغ بضعة ساعات من العمر إلى مستشفى يشيل كوي القريب من المطار.