يمنع التدخين حتى للزوار.. قرية تركية أقلعت بأكملها عن تناول السجائر

التدخين ممنوع حتى على الزوار.. قرار اتخذه أهالي قرية "قره أحمدلار" شمال غربي تركيا، التي لا يوجد فيها أي مدخن.

وتقع القرية التي يبلغ تعداد سكانها 86 نسمة، في قضاء "غول بارزاري" بولاية بيلاجيك، وأقلع جميع سكانها عن التدخين تدريجيا، خلال السنوات العشر الأخيرة.

وفي تصريح للأناضول، قال مختار القرية، سزائي أكار: "لا يوجد حاليا مدخنون في القرية".

ولفت إلى أن أهالي القرية التزموا بنصيحة رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، حول ضرورة الإقلاع عن التدخين.

وذكر أنه قبل اتخاذ الأهالي قرارا بترك التدخين، كان نحو 80 إلى 90% من سكان القرية يدخنون السجائر.

ولفت أكار إلى أنه أقلع عن التدخين منذ مدة، بعدما بقي هو المدخن الوحيد في القرية.

وأشار إلى أن الأهالي عندما يجتمعون في المقهى، لا سيما في فصل الشتاء، مع تضاؤل الأعمال في الحقول، فإنهم لا يدخنون، وبالتالي يقضون أوقاتا ممتعة في أجواء نظيفة، بعيدا عن رائحة التبغ.

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بدوره قال هارون تكين، من أهالي القرية، إنه في الماضي، كان يهرع لتدخين السجائر، بعيد تناول الفطور، صباح كل يوم.

وأوضح أنه يبلغ من العمر 43 عاما حاليا، وترك التدخين، عام 2010، بعد 20 عاما من تناول السجائر.

أما حسن أونال البالغ من العمر، 52 عاما، فذكر أنه أقلع عن التدخين قبل 10 أعوام.

وأوضح أن أهالي القرية صاروا يقتدون ببعضهم حتى لم يتبق أي مدخن فيها.

وتنتشر في القرية لافتات تشير إلى أن "هذه القرية لا تدخن"، حيث يتعين على الزوار الراغبين باشعال السجائر، التوجه إلى خارجها للتدخين.