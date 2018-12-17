مدينة قونيا التركية تشهد مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 745 لوفاة "مولانا"

احتفلت تركيا بالذكرى 745 لوفاة كبير المتصوفين في العالم الإسلامي، جلال الدين الرومي، المعروف بـ"مولانا"، وذلك بتنظيم احتفالية "شبِ عروس"، وتعني ليلة العرس باللغة الفارسية في مدينة قونيا وسط تركيا.

ومولانا جلال الدين الرومي، من أهم المتصوفة في التاريخ الإسلامي، حيث أنشأ طريقة صوفية عرفت بالمولوية، وأسس للمذهب المثنوي في الشعر، وكتب آلاف أبيات الشعر عن العشق والفلسفة.

ولد الرومي في مدينة بلخ بخراسان، في 30 أيلول/ سبتمبر 1207، ولقب بسلطان العارفين لما له من سعة في المعرفة والعلم، استقر في قونيا حتى وفاته في 17 كانون الأول/ديسمبر 1273، بعد أن تنقل طالبا العلم في عدد من المدن أهمها دمشق.

و"شب عروس"، التي تعني ليلة العرس باللغة الفارسية، عند طريقة المولوية هي الليلة التي توفي فيها مولانا جلال الدين الرومي وسُميت هذه الليلة بليلة العرس لأنها الليلة التي التقى فيها مولانا جلال الدين الرومي ربه (بحسب المنظور الصوفي)، أي بالحبيب إذ كان الرومي ينتظر تلك اللحظة ليعود إلى الذات الإلهية وفق ذلك المنظور.







