اختيار "أوش" القرغيزية عاصمة للثقافة التركية لعام 2019

اختارت المنظمة الدولية للثقافة التركية "توركصوي"، الثلاثاء، مدينة "أوش" القيرغيزية، عاصمة الثقافة للعالم التركي لعام 2019.

جاء ذلك في الدورة الـ 36 للمجلس الدائم لوزراء الثقافة في دول "توركصوي"، التي تستضيفها ولاية قسطموني شمالي تركيا.

وقال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، في الجلسة الختامية، إنه نقل مهام التنسيق في المنظمة إلى قرغيزيا.

وأضاف أرصوي، أن الاجتماع القادم للمنظمة سيجري في مدينة "أوش" القرغيزية.

بدوره قال دوسان كاسينوف، الأمين العام لـ"توركصوي"، الذي يتولى مهامه منذ 2018، إن "أوش" أصبحت عاصمة الثقافة للعالم الإسلامي لعام 2016.

ووجه كاسينوف دعوة عامة من أجل زيارة "أوش".

وتأسست "توركصوي" عام 1993، ومركزها الرئيسي العاصمة التركية أنقرة، وهي منظمة دولية تعنى بالشؤون الثقافية للدول الناطقة بالتركية.

وتضم المنظمة كل من تركيا، وأذربيجان، وكازاخستان، وقرغيزيا، وأوزبكستان، وتركمانستان، فيما تضم كل من جمهورية شمال قبرص التركية، وجمهوريتا تتارستان، وياقوتيا في الاتحاد الروسي، ومنطقة غاغاوزيا الذاتية الحكم في مولدافيا، أعضاءً بصفة مراقب.