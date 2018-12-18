"قايماق دولمسي".. حلوى تركية خاصة بفصل الشتاء من أفيون قره حصار

ينتظر عشاق حلوى "قايماق دولمسي"(محشو القشطة)، فصل الشتاء للاستمتاع بنكهتها الفريدة، القادمة من ولاية "أفيون قره حصار" التركية، التي تشتهر بها.

وتأتي "قايماق دولمسي" في صدارة قائمة الحلويات التي يفضلها الجميع خلال فصل الشتاء، إذ تنتج ولاية "أفيون قره حصار" (غرب)، المشهورة أصلا بإنتاج الحلويات والحلقوم، نحو 50 طنا يوميا منها.

وفي حديثه للأناضول، قال "عمر ألطناي" رئيس إحدى شركات الحلوى، "جدي الأكبر صالح شكير هو من بدأ في إنتاج هذا النوع من الحلوى الخاصة بفصل الشتاء سنة 1901".

وأشار إلى استمرار الشركة في إنتاج "قايماق دولمسي" وأنواع أخرى من الحلويات والحلقوم بنفس طريقة الأجداد.

وأضاف أن "مكونات قايماق دولمسي تشمل قشطة مصنوعة من حليب الجاموس، مغطاة من الخارج بسكر معروف في الولاية بسكر أفيون حصار".

وحول اقتصار إنتاجها على فصل الشتاء، أوضح ألطناي أن الحلوى تحتاج إلى الأجواء الباردة، لأنها تتعرض للذوبان خلال الصيف.

وأضاف: "ننتج الحلوى في الأجواء الباردة فقط، أي خلال 4-5 أشهر، لأنها تذوب خلال الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة في ذلك فصل، وهذا يؤدي إلى إفساد المنتج".

وتابع: "يجب استهلاك الحلوى في غضون 3 أو 4 أيام، لا تُستهلك في اليوم الأول لأن السكر المغطى بها سيكون صلبا. تساهم القشطة التي بداخلها في تليين الطبقة الخارجية خلال يوم، وبعدها تصلح للاستهلاك ويصبح السكر الموجود في الطبقة الخارجية لينا كالقشطة".

ولفت إلى إرسال الشركة منتجاتها من الحلوى إلى العملاء في الولايات الأخرى عبر الشحن. مضيفا: "الحلوى تعد مخزن طاقة".