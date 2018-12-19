"الحب" يمنع أول عملية زرع رأس في العالم

بعدما كان مخططا أن يخضع لعملية نقل رأس معقدة وخطيرة نسبة نجاحها ضئيلة للغاية، قرر شاب روسي مقعد على كرسي متحرك العدول عن ذلك عقب عثوره على حب حياته وزواجه. بينما أكدت الزوجة أنها وزوجها يناسبان بعضهما البعض.

وذكر موقع صحيفة "ميرور" البريطانية أمس الثلاثاء أن فاليري سبيريدونوف (33 عاماً)، الذي يعاني من مرض جيني، ألغى القيام بعملية زرع رأس، بسبب وقوعه في حب فتاة روسية عقد قرانه عليها ورزق منها مؤخراً بطفل.

وفاليري سبيريدونوف هو شاب روسي، يعاني من مرض جيني نادر جعله يتنقل فقط على كرسي متحرك. وكان سبيريدونوف يريد نقل رأسه إلى جسم آخر في عملية أثارت حتى قبل القيام بها عاصفة من الانتقادات.

وأوضح موقع صحيفة "ذا صن" أن سبيريدونوف انتابه الشك أن هناك شيئاً ليس على ما يرام فيما يخص خطط زراعة رأس ما في جسد آخر، خصوصاً بعد تأكيد الكثير من الخبراء في المجال الطبي أن القيام بهذه العملية في الوقت الحالي مستحيل.

وفي نفس السياق، قال سبيريدونوف في تصريحات نقلتها صحيفة كومسومولسكايا برافدا الروسية "فهمت أن الخطر كبير للغاية، إذ لم يسبق أن تم إجراء عملية من هذا النوع في وقت سابق".

من جهة أخرى، نقل موقع صحيفة "ميرور" عن الزوجة أناستازيا بانفيلوفا قولها "هؤلاء الأشخاص (في الكراسي المتحركة) يكونون أعمق بكثير وأوفياء وأصحاب قلوب طيبة وأيضاً أذكياء للغاية...وهذا هو الشيء الرئيسي". وأضافت أناستازيا، التي تحمل درجة ماجستير في التكنولوجيا الكيميائية "كنا نعيش في نفس المدينة وكثيراً ما التقينا بأمور تخص الجانب المهني. وبعد وقت قصير أدركنا أننا نناسب بعضنا البعض".

وتابع نفس المصدر أن أناستازيا وسبيريدونوف رزقا قبل ستة أسابيع بطفل يتمتع بصحة جيدة، فيما تعيش الأسرة الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتابع سبيريدونوف دراسته هناك في جامعة فلوريدا.

الجدير ذكره أن الطبيب الإيطالي الشهير سيرغيو كانافيرون كان ينوي القيام بهذه العملية المعقدة، إذ أكد كانافيرون في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 أن أول عملية جراحية من أجل زراعة "رأس بشري حي" قد أصبحت وشيكة، حسب ما أشار إليه موقع "يو إس إيه توداي" الأمريكية.