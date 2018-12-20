العِرضُ والإنترنت

مامعنى العِرض؟" طرح هذا السؤال الجريء زميلي بالثانوية فطرده معلم اللغة العربية من الفصل. فلما غدوت كاتباً، وجدته واجبا علي أن أخوض بالأمور الخطيرة بنية التنوير و الإرشاد، فما قيمة الكُتاب لو صاروا مجرد ببغاوات لا يخوضون بالميادين الخطيرة؟

أعظم ما يفور له دم العربي بالجاهلية وبالإسلام هو العِرض، بل بعد الإسلام، يستشهد المؤمن إذا قُتل دفاعا عن عرضه. ولكن هل العِرض هو كما يظنه العامة بأنه فقط العذرية؟ أو أي أمر ذا شأن جنسي؟ ليس كذلك. بهذا المقال سنتأمل ماهو هذا الذي يسمونه العِرض؟ و أنا سعيد بأنني أجد حرية التعبير في (DAILY SABAH) التركية، التي دائما أخصص لها أكثر المواضيع جرأةً ثقافية وأشد المسائل حساسيةً إجتماعية.

العِرض بشتى المعاجم هو يُرادف ظاهر نفسك أمام الناس، هو ما تُمدح به النفس وتُذم، و هو كذلك النسب والحسب. بإختصار، هو كيانك الإجتماعي. فلا قيمة ولا وجود لأي عِرض لولا مجتمع يُعرض عليه عِرضك، لأنه مرهون بإستيعابية المجتمع لصفاتك، ولذلك العباقرة يتعبون جدا، لأن صفاتهم فوق إستيعابية أهل زمنهم....ولكن ما دخل الإنترنت بموضوع العِرض؟

الإنترنت في مقالي السابق بعنوان (يا مشاهير التواصل) في الجريدة الكويتية أوضحت خطورة مسئلة أعراض المشاهير من حيث تكسبهم المادي وأنه ليس إنتقاص لهم طالما محتواهم الإعلامي نبيل، بل هو تشريف وإمتياز إجتماعي، و كذلك في مقالٍ آخر لي نُشر بالجريدة الكويتية بعنوان ( هل الإنترنت يزداد خطورة؟) أوضحت ان القوانين تزداد صرامة وان الدول صارت أعظم سيطرة على الشاتمين والعابثين بأعراض المواطنين في عالم الإنترنت، من حيث عقوبات متشكلة بغرامات وحبس وحرق الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الآن المشاهير يخوضون بأعراض شعوب بأكملها! فمن يوقفهم؟

الوعي. لأن الوعي هو أسرع وأئمن طريقة تطهير المجتمع من المستهترين بسمعة أبناء البلد. تخيلوا أن كل شاب وشابة سيحاولوا شد الإنتباه من خلال تلخيص كتاب، او نشر معلومات عن تخفيف الوزن أو الطبخ؛ أو حتى إبداء نكاتاً وطرائفاً بل وأغانياً و فنوناً، ذات سمة راقية وهادفة، فالشباب لا يريدون سوى التقدير الإجتماعي الذي لا يزداد إلا صعوبةً كلما كبروا بالسن.

أنا لا أناشد وزارة الإعلام ولا الداخلية ولا التربية والتعليم بأي بلد، فالحكومات برمتها محدودة التأثير على فضاء الإنترنت. ولأن أسياد الإنترنت الوحيدون؛ هم نحن. فنحن من نغرد و ننشر النصوص و نرفع الفيديوهات و نوزع الصوتيات بإرادتنا، نحن بنائون الإنترنت بشهواتنا وإختياراتنا. نحن السبب الرئيسي والوحيد لكل ما تراه، فإما أن نكون داء أو دواء لأنفسنا. هل سنقوم بحملة مقاطعة وإبلاغ على كل مستهتر؟ وهل ستكون الأعراض بمأمن لو بدأنا؟ اترك الجواب للقارئ.