أطفال "وان" التركية يحولون صواني الطهي لزلاجات ثلجية لممارسة رياضتهم المفضلة

عدم امتلاكهم زلّاجات ثلجية، لم يمنع الأطفال في ولاية "وان" التركية المعروفة بشتائها البارد، من ممارسة رياضتهم المفضلة في الشتاء. بل قاموا بممارسة التزلج مستخدمين صواني الأفران.

ويشهد فصل الشتاء بالولاية (شرق) تساقط غزير للثلوج وهذا ما يمنحها منظراً طبيعياً خلاباً ويوفر بيئة ممتازة لممارسة التزلج على الثلوج المتجمدة.

ويقضي الأطفال في منطقة "إيباك يولو" أجمل أوقات من اللهو والمرح، عبر تزلجهم على الثلج المتجمد جراء انخفاض درجات الحرارة.

ويستخدم الأطفال صواني الطهي بالفرن (أواني الطعام الكبيرة) التي يجلبونها معهم من المنازل كزلاجات ثلجية، مقتنصين لحظات مليئة باللعب والمرح.





