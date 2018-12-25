كنائس تركيا تحتفل بعيد الميلاد

أقامت الطوائف المسيحية في ولايات هطاي وإسطنبول وإزمير ومرسين، الاثنين، قداسات بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام.

ففي هطاي، أقام الزعيم الروحي للكنيسة الأرثوذوكسية في مدينة أنطاكيا، جان ديلوللر، مراسم قداس بالكنيسة، برفقة القس ديميتري دوغوم.

وشارك في القداس النائبان في البرلمان التركي عن ولاية هطاي "محمد غوزل منصور" و"عصمت طوق دمير".

وفي الكنيسة الأرثوذوكسية بمدينة إسكندرون، بولاية هطاي، أقام القس ديميتري يلدريم القداس بمناسبة عيد الميلاد.

في كنيسة القديس أنطوان بمنطقة تقسيم في إسطنبول، أقيم قداس بمناسبة عيد ميلاد المسيح، حيث تُلي الإنجيل والأناشيد.

وشهد القداس أدعية باللغات الإنجليزية والبولندية والإيطالية، بمشاركة سيّاح قادمين إلى إسطنبول من عدّة دول.

وفي "بيت السيدة مريم"، بولاية إزمير غربي البلاد، احتفل المسيحون بمناسبة عيد الميلاد، فيما تزين "البيت" بالأضواء ابتهالا بهذه المناسبة.

وأقام القس "روبرت بونديا" قداسا شارك فيه العديد من الزوار المحليين والأجانب.

وفي ولاية مرسين التركية، احتفلت الكنيستان الأرثوذوكسية والكاثوليكية الإيطالية اللاتينية بعيد الميلاد، عبر إقامة القداس، بقيادة القس فرنسيس دوندو.