معمرة تركية تحتفل بعيد ميلادها الـ102لأول مرة في حياتها

رغم تخطي عمرها قرنا من الزمن، احتفلت الجدة التركية أمينة أوزكان، بعيد ميلادها للمرة الأولى بحياتها في ربيعها الثاني بعد المئة.

وتقيم أوزكان في قرية غوللوجه، بولاية نيغدة وسط تركيا، حيث حرص أحفادها على مفاجأتها بحفلة عيد ميلاد بمناسبة بلوغها 102 عاما.

وأقدمت الجدة أوزكان على تقطيع الحلوى المجهزة لها خصيصا بيدها.

وفي حديث للصحفيين، قالت أوزكان إنها تحتفل بعيد ميلادها للمرة الأولى في حياتها، وأعربت عن سعادتها بهذا الاهتمام.

وأوضحت أنها وزوجها استقرا في نيغدة عام 1937، وعقب وفاته، عملت في مجال الخياطة لتعيل أسرتها.

وأكدت أوزكان اهتمام أولادها وأحفادها بها، ولفتت إلى أنها لا تزال تلبي احتياجاتها بنفسها رغم تقدمها بالعمر.

ونوهت أنها تشعر بالحنين إلى الماضي، وتحب الاستماع إلى المذياع بصورة يومية.