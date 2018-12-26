إحباط محاولة تهريب "فسيفساء طاووس" عمرها 1800 عام غربي تركيا

تمكن الأمن التركي بولاية مانيسا (غرب)، الأربعاء، من إحباط محاولة لتهريب "فسيفساء طاووس"، يقدر عمرها بأكثر من 1800 عام.

وأفادت مصادر أمنية أن 9 أشخاص تم القبض عليهم، لسعيهم تهريب القطعة الأثرية، أثناء قيامهم بأعمال حفر لاستخراجها.

وأضافت المصادر، أن قوات الدرك والشرطة أجرت تحريات وبحثًا ومتابعة لفترة طويلة، ونفذت علمية استهدفت المتهمين أثناء قيامهم بأعمال حفر في مدينة "سيداس" الأثرية، شرقي الولاية.

وأشارت إلى إحالة الموقوفين على القضاء لمحاكمتهم، ووضع حراسة على الموقع الأثري، وإبلاغ مديرية متحف مانيسا بالقضية.

ووصل خبراء من المتحف إلى الموقع وأجروا بحثهم على الفسيفساء، وأكدوا أن عمرها يتجواز 1800 عام، على أن يتم نقلها إلى المتحف في غضون أيام.