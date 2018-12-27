فريق خاص لإطعام حيوانات الشوارع المتضررة من العاصفة الثلجية في أنقرة

لم تنس بلدية العاصمة التركية أنقرة حيوانات الشوارع خلال العاصفة الثلجية التي تشهدها حاليا حيث تقوم بإطعامها في هذه الأجواء القاسية.



وفي مسعى منها لتوفير الطعام لتلك الحيوانات (القطط والكلاب)، شكّل قسم الخدمات الطبية في البلدية فريقا مؤلفا من 93 شخصا يختصون بتوزيع الطعام والشراب عليها خاصة أنها تعاني من صعوبة إيجاد الطعام جراء الثلوج الكثيفة التي غطت شوارع العاصمة.



وعبر 15 سيارة، يواصل الفريق أعماله بتقديم الطعام لتلك الحيونات في 150 نقطة بالعاصمة.



وفي حديثه للأناضول، قال الطبيب البيطري المسؤول في البلدية عن حيوانات الشوارع، محمد قرة طاش: "نوزع في 150 نقطة الطعام والشراب ليلا ونهارا للحيوانات المتأثرة من الظروف الجوية القاسية".



وأشار إلى أن الفرق توزع يوميا 1.5 طن من الطعام الخاص بتلك الحيوانات.



