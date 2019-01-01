الإعلان عن الفائزين بمسابقة "جوائز إسطنبول لأفضل صورة 2018"

أعلنت وكلة الأناضول للأنباء عن الصور الفائزة بمسابقة "جوائز إسطنبول لأفضل صورة 2018"

وجرى التصويت على مدار شهر ديسمبر/ كانون أول الماضي بمشاركة 223 ألف شخص لاختيار الصورة الأفضل من بين 49 صورة في ثلاث فئات هي الأخبار الصحفية، والرياضة، والحياة.

وفي فئة الأخبار فاز المصور "أوزكان بيلجين" بصورة "الإفطار الأول" لجنود أتراك وهم يتناولون أول إفطار في شهر رمضان الماضي فوق قمة جبل بلقايا بولاية هكاري على الحدود مع العراق.



وفي فئة الحياة فازت صورة المسن التركي "علي ده ده وقطته" للمصور إلهامي جتين، وهي لمسن تركي يحتضن قطته ويبكي وهو يشاهد بيته يحترق.



وفي فئة الرياضة فازت صورة المصور براق آق بولوت بعنوان "سلطانات الكاراتيه" بجائزة العام، والتقطها خلال مباراة الميدالية البرونزية ببطولة العالم للكاراتيه في مدريد بين الفريقن التركي والروسي.