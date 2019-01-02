النوموفوبيا هي الكلمة الأكثر تأثيراً خلال العام 2018.. فما معناها؟

يعاني الكثيرون من الفوبيا وهو مرض نفسي يشعر المصاب به بالخوف من أمر ما دون مبررات.

فهناك فوبيا القطط والكلاب وفوبيا الأماكن المرتفعة أو المغلقة.

ومع الثورة في وسائل الاتصالات التكنولوجية الحديثة، ظهر نوع جديد من الفوبيا، هو الخوف من فقدان الهاتف المحمول أو عدم القدرة على استخدامه، النوموفوبيا Nomophobia.

وقد اختار قاموس "كامبريدج" هذا المصطلح كلمة العام 2018.

فبعد اختيار مصطلح جنون الارتياب paranoid للعام 2016 والشعبوية populism للعام 2017، وقع الاختيار على النوموفوبيا للعام الذي ودعناه بالأمس.



ونقلت صحيفة الأندبندنت أن هذه الكلمة حظيت بأعلى نسبة تصويت بعد استطلاع رأي من مختلف أنحاء العالم.



وكان كامبريدج قد طرح مجموعة من الكلمات في استطلاع الرأي وكانت الكلمات الأخرى هي "الفجوة بين الجنسين" Gender gap، و"الإبادة البيئية" ecocide، وغيرها.

ونقلت الصحيفة عن علماء في جامعة سيتي في هونغ كونغ وفي جامعة Sungkyunkwan في سول، قولهم إن الهواتف الذكية باتت الآن في الواقع امتداداً للإنسان، مع وصلت إليه من تطور.

ولذلك، عندما لا يكون الهاتف في متناول الشخص، قد يشعر بأنه فقد حاسة من حواسه وشيئاً من هويته وهو ما قد يتسبب لديه الشعور بالقلق.