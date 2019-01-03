فيتامين "سي" يقلص خطر "متلازمة الأيض" المرتبطة بمستوى الدهون في الجسم

أفادت دراسة أمريكية حديثة، بأن تناول الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين "سي" أمر حاسم لمرضى متلازمة التمثيل الغذائي (متلازمة الأيض) الذين يحاولون إيقاف دورة مميتة من الاضطرابات والمشاكل المتعلقة بالصحة والمرتبطة بتراكم الدهون في أجسامهم.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة ولاية أوريغون الأمريكية، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية (Redox Biology) العلمية.

وأوضح الباحثون أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة يؤدي إلى التهاب مزمن في الجسم، يقود بدوره إلى تطور متلازمة الأيض، وهي حالة صحية خطيرة تتكون من عدة أمراض مرتبطة ببعضها، مثل أمراض القلب وتصلب الأوعية الدموية والكبد الدهني والسكري من النوع الثاني والخرف.

وحسب الدراسة، يعتبر الشخص مصابا بمتلازمة الأيض أو التمثيل الغذائي إذا كان يعاني من 3 مشاكل صحية على الأقل من الحالات التالية؛ السمنة في منطقة البطن، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع نسبة السكر في الدم، انخفاض مستويات الكوليسترول "الجيد"، ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية.

وكشفت نتائج الدراسة، أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة (الموجودة في المنتجات الحيوانية) يمكن أن يؤدي إلى اختلال التوازن في ميكروبات الأمعاء وإضعاف وظيفتها، ما يسهم في إطلاق السموم في مجرى الدم، وهو ما يؤدي إلى نضوب مستويات فيتامين "سي" في الجسم.

وأثبتت الدراسة، أن مضادات الأكسدة مثل الفيتاميناتين "سي C" و"إي A" يحصنان الجسم ضد الإجهاد التأكسدي الناجم عن الالتهاب والشوارد الحرة المرتبطة به، والجزيئات غير المستقرة التي يمكن أن تدمر خلايا الجسم.

ويتواجد فيتامين "سي" بكثرة في عدد من الفواكه والخضروات، منها الجوافة والبرتقال والليمون والكيوي، والبروكلي، والفلفل الرومي، والفراولة، والجريب فروت، والمانجو واليوسفي والطماطم والأنانس والبطيخ والموز والتفاح، كما يتوافر في صورة مكملات غذائية موجودة بكثرة في الصيدليات.

فيما تشمل مصادر فيتامين "إي" اللوز، وجنين القمح والبذور والزيوت المختلفة كما يتوافر في صورة مكملات أيضا.

وحسب الدراسة، فإن المعدل المناسب من مكملات فيتامين "سي" هو من 65 إلى 90 ملليغرام يوميا، و15 ملليغرام يوميا من فيتامين "إي".

وقال مارتي ترابر ، قائد فريق البحث، إن "تناول خمس إلى 10 حصص يوميا من الفواكه والخضروات الطازجة الغنية بالألياف وفيتامين "سي" سوف يحمي الأمعاء ويقاوم أمراض متلازمة التمثيل الغذائي".

وأشار ترابر: "إلى أنه يمكن للأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، ومن لا يعانون منها أيضا تناول كميات كبيرة من الخضروات الفواكه الغنية بفيتامين "سي" للوقاية من الأمراض ومقاومة التهابات الجسم".